Mai visto questo MONITOR MSI PRO da 24" a 99 €, Amazon lo REGALA

Riuscire a trovare un monitor di grande qualità è semplicissimo, ma trovare quello perfetto non lo è mai. Oggi ci pensa Amazon a dare una dritta a coloro che cercavano qualcosa del genere, mettendo in mostra il famosissimo MSI PRO da 23,8″ di ampiezza.

Questo schermo è davvero bello esteticamente ma soprattutto riesce a conciliare perfettamente il rapporto tra qualità e prezzo. Chi vuole il massimo, deve fare riferimento al brand MSI, da sempre portatore di un “knowhow” invidiabile.

Oggi lo sconto dell’8% permette di acquistare il monitor addirittura per 99,99 €, un pezzo totalmente assurdo. La spedizione è rapida e ci sono due anni di garanzia.

Il monitor MSI PRO da 23,8″ è in sconto, il super prezzo di Amazon

Con cornici molto sottili, il monitor MSI PRO lascia spazio ai suoi 23,8″ in risoluzione full HD. La fluidità è garantita con 100 Hz di refresh rate e la qualità dell’immagine tocca livelli altissimi soprattutto grazie alla luminosità a 300 nits. C’è il filtro per la luce blu e ci sono tantissime altre tecnologie che rendono questo schermo un vero capolavoro.

Non c’è altro da dire dopo questa descrizione, in quanto il marchio MSI in realtà già si presenta da solo. Quando bisogna mettere un nuovo monitor sulla scrivania per il proprio computer desktop, i prodotti di questo brand sono i più consigliati e pertanto anche questo PRO da 23,8″. La sua grande versatilità e soprattutto la nitidezza del display, fanno del prodotto un vero e proprio top della gamma.

