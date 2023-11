Marshall è un brand storico, famoso principalmente per gli amplificatori per chitarra elettrica. L’azienda di Londra però da diversi anni a questa parte propone anche dispositivi per ascoltare musica al massimo della qualità, come altoparlanti e auricolari Bluetooth. A tal proposito, oggi su Amazon sono scontati del 41% i Marshall Minor III True Wireless, auricolari con un design davvero, ma davvero eccezionale. Così come è eccellente la qualità del suono.

Quanto costa dunque? Solo 75,99€ (spedizione compresa) durante la settimana del Black Friday. Ma occhio alla disponibilità!

Le Minor III hanno un design ergonomico e robusto, con un corpo in metallo e gomma. Il look è simile a quello di altri prodotti Marshall, dal gusto retrò e rock ‘n’ roll si potrebbe dire.

Gli auricolari sono dotati di driver da 12 mm che offrono un suono ricco e potente. È ben bilanciato, con bassi potenti, medi nitidi e alti cristallini. Questo significa che sono cuffie ideale per ascoltare qualsiasi genere musicale, dal rock alla musica classica.

In quanto a funzionalità, mettono a disposizione dell’utente tutte quelle di cui ha bisogno:

Bluetooth 5.2 per una connessione wireless stabile

per una connessione wireless stabile Resistenza all’acqua e al sudore (certificazione IPX4)

Supporto ai controlli touch per gestire la musica e le chiamate

per gestire la musica e le chiamate Compatibilità con praticamente tutti i sistemi operativi (iOS, Android, macOS, Windows)

Supporto alla ricarica wireless

In quanto ad autonomia, le Minor III offrono una durata della batteria di 5 ore con una singola carica. La custodia di ricarica ne offre però altre 20, per un totale di 25 ore di riproduzione.

