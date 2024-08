Massima privacy con Cyberghost: oggi a 2,19€ al mese con 2 mesi extra

CyberGhost è la VPN che tutti vorrebbero perché offre massima privacy online. Adesso, grazie allo sconto dell’82% sul prezzo di listino (ancora per poche ore), è diventata accessibile a tutti. L’abbonamento biennale ora costa soltanto 2,19€ al mese, equivalente a 56,94€, più 2 mesi extra.

Massima privacy con CyberGhost e risparmio notevole

Sottoscrivendo l’abbonamento a CyberGhost VPN, potrai provare il servizio senza vincoli grazie alla garanzia soddisfatti o rimborsati entro 45 giorni. Se non ti dovesse piacere, potrai richiedere il rimborso completo.

Non lo farai, perché questa VPN offre un livello di sicurezza eccezionale, oscurando i tuoi dati con la crittografia AES a 256 bit e nascondendo il tuo indirizzo IP reale. Una volta sperimentati i vantaggi offerti è difficile rinunciare: la navigazione anonima e sicura diventa una routine a cui non potrai più rinunciare.

Un altro vantaggio di CyberGhost VPN è l’accesso senza limitazioni ai contenuti in streaming, indipendentemente dalla tua posizione geografica. Niente più censure o geo-blocchi: potrai guardare tutti i contenuti sulle tue piattaforme di streaming italiane mentre sei all’estero, come se fossi ancora in Italia.

La VPN è compatibile con tutti i principali sistemi operativi e offre connettività con banda illimitata, che ti consente di scaricare o guardare in streaming ad alta velocità. La sua rete di server dislocati in oltre 100 paesi significa che potrai contare sempre sulla connessione veloce e stabile.

Tirando le somme, CyberGhost VPN non solo offre massima privacy, ma lo fa a un prezzo imbattibile e con un servizio di qualità tra i migliori del mercato VPN. Un’occasione del genere non capita tutti i giorni, quindi attiva subito il tuo abbonamento e scopri le meraviglie della navigazione sicura e senza frontiere.