Massimizza i tuoi risparmi con SelfyConto: canone gratuito e interessi al 5%

Se stai cercando un modo per ottimizzare i tuoi risparmi, SelfyConto di Banca Mediolanum potrebbe essere la soluzione che stai cercando.

Questo conto offre una serie di vantaggi significativi, permettendoti di risparmiare tempo e gestire il tuo denaro in modo intelligente.

Tra le sue caratteristiche principali, la possibilità di godere di un canone di tenuta conto gratuito per il primo anno, con l’ulteriore vantaggio di mantenerlo a zero euro fino ai trent’anni per gli under 30.

5% di tasso d’interesse e facilità di pagamento con SelfyConto

Una delle offerte più allettanti di SelfyConto è la possibilità di ottenere il 5% annuo lordo sulle somme vincolate a 6 mesi accreditando lo stipendio sul conto.

Questa opportunità non solo rende il tuo denaro più redditizio, ma offre anche la flessibilità di svincolare le somme vincolate senza perdere gli interessi accumulati.

Inoltre, SelfyConto semplifica il processo di pagamento grazie a soluzioni come Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay, Xiaomi Pay e Swatch Pay.

La possibilità di operare in tempo reale su 24 mercati mondiali tramite il Trading Online aggiunge un elemento di versatilità e accessibilità al tuo servizio bancario.

Dunque, non perdere l’opportunità di massimizzare i tuoi risparmi con SelfyConto. Con zero canone di tenuta conto fino a 30 anni, nessun canone per il primo anno per tutti e zero spese per prelievi in area euro e carta di debito, questa promozione offre un pacchetto completo di vantaggi finanziari.

Approfitta subito di questa offerta vantaggiosa aprendo SelfyConto e goditi il 5% annuo lordo sulle somme vincolate a 6 mesi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.