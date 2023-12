Massimizza la qualità del tuo streaming con ManyCam risparmiando fino al 40%

Nel corso del 2023, il numero di utenti che hanno abbracciato la professione di streamer ha registrato una crescita esponenziale.

In un panorama sempre più competitivo, la chiave del successo risiede nella capacità di distinguersi attraverso contenuti video di impatto.

ManyCam si presenta come il compagno ideale, in quanto offre un software di live streaming che consente di trasmettere in diretta con professionalità attraverso le principali piattaforme di streaming.

Offerta speciale ManyCam: risparmia fino al 20% sui piani annuali Studio e Premium

ManyCam, riconosciuto come uno dei migliori software per il live streaming attualmente disponibili, propone un’offerta imperdibile con uno sconto fino al 40% sui piani annuali Studio e Premium.

Il piano Studio, ora disponibile a $59 all’anno anziché $99, e il piano Premium, proposto a $99 all’anno invece di $119, offrono vantaggi straordinari per gli streamer che ambiscono all’eccellenza.

I piani offerti da ManyCam partono da $29 all’anno per l’account Standard. Questo pacchetto include l’utilizzo di 1 dispositivo, 4 sorgenti video, e una qualità video in Full HD. Tra le caratteristiche figurano il supporto per un’app mobile, la registrazione dello schermo del desktop e la personalizzazione di watermark.

Il piano Studio, in offerta a $59 all’anno invece di $99, offre, oltre alle funzionalità del piano Standard, la risoluzione video 4K, 50 sorgenti video, e il supporto per 2 dispositivi.

Tra le funzioni aggiuntive, spiccano sfondi virtuali, la modalità Blur, un numero illimitato di stream RTMP e la possibilità di modificare/visualizzare in anteprima prima dell’avvio della diretta.

Il piano più completo è il Premium, proposto a $79 all’anno invece di $119. Dotato di 3 dispositivi, 200 sorgenti video, e la riproduzione video in 4K, il piano Premium include tutte le funzionalità del piano Studio, con l’aggiunta dell’assistenza prioritaria da parte del team ManyCam.

Cogli l’occasione di ottimizzare la tua esperienza di streaming con l’offerta esclusiva ManyCam, risparmiando fino al 40% sull’acquisto di ManyCam 8.0.

Questa promozione a tempo limitato potrebbe concludersi presto, quindi non perdere l’opportunità di trasformare le tue videochiamate e il tuo streaming. Acquista ManyCam oggi stesso e scopri un nuovo mondo di possibilità digitali.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.