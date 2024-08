Mediolanum offre il 5% annuo a chi accredita lo stipendio: approfitta dell'offerta esclusiva

Il panorama dei risparmiatori italiani ha adesso una nuova opportunità: Banca Mediolanum ha lanciato un’offerta interessante legata al conto SelfyConto. La promo offre il tasso di rendimento del 5% annuo per chi accredita il proprio stipendio sul conto.

Oltre a questa offerta, aprire il conto SelfyConto significa ottenere subito una serie di vantaggi. La praticità del conto online si unisce alla crescita dei propri risparmi. Per avere quel tasso di interesse, la somma scelta deve essere vincolata per sei mesi. Se decidi di svincolarla prima, non perdi gli interessi maturati.

SelfyConto: tasso d’interesse del 5% annuo

Per aprire il conto SelfyConto, basta lo SPID. Quindi, nessun bisogno di lunghe attese o di noiosa burocrazia. Basta insomma avere un po’ di pazienza e qualche competenza di base.

Aspetta, perché c’è un altro vantaggio: il canone zero per il primo anno. Se, invece, rientri nella categoria degli Under 30, non lo pagherai finché non compi 30 anni. Altro vantaggio sono i prelievi senza commissioni sia in Italia che nel resto dei Paesi UE. Anche i bonifici online sono gratuiti.

Inclusa nel conto la carta di debito Mediolanum Card, molto utile per fare acquisti sia in negozio che online. Inoltre, è compatibile con tutte le principali app di pagamento mobile, come Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay.

Puoi anche richiedere la carta di credito Mediolanum Credit Card, che consente di scegliere il tuo colore preferito, il circuito di pagamento (Visa o MasterCard) e anche una tua foto.

Questo conto online diventa adesso anche conto deposito. Non c’è vincolo che tenga: SelfyConto ha tutte le carte in regola per diventare il tuo nuovo alleato finanziario, capace di offrirti un rendimento del 5% annuo.