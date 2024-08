Mediolanum ti regala tecnologia Apple: approfitta dell'offerta esclusiva

Banca Mediolanum ha lanciato una promozione che farà felici gli amanti della tecnologia, in particolare i fan dei prodotti Apple. Attivando il conto online SelfyConto, puoi ricevere in omaggio un iPhone 15, un iPad di decima generazione o un Apple Watch SE. In più avrai a disposizione ogni giorno un conto online con ottime caratteristiche: in sintesi, zero spese e tanta semplicità di utilizzo. Attenzione però: l’offerta scade oggi, venerdì 30 agosto!

Mediolanum ti regala il meglio dei prodotti Apple: come averli

Ecco come funziona l’iniziativa: per ottenere uno dei prodotti Apple, il primo passo è aprire un conto SelfyConto con Banca Mediolanum. Successivamente, è necessario invitare alcuni amici a fare altrettanto. Con 2 amici invitati si ottiene un Apple Watch SE, con 4 amici un iPad di decima generazione, e con 6 amici un iPhone 15. Gli amici dovranno poi accreditare il proprio stipendio o pensione sul conto, oppure effettuare spese di almeno 500 euro al mese per tre mesi su quattro. Il premio dovrà essere richiesto entro il 14 febbraio 2025.

Passando alle caratteristiche del conto, SelfyConto offre numerosi vantaggi, tra cui:

Canone gratuito per il primo anno e per chi ha meno di 30 anni fino al compimento del 30° anno;

Prelievi gratuiti in Italia e in Europa;

Operazioni bancarie senza costi aggiuntivi;

Carta di debito gratuita per il primo anno.

Inoltre, è disponibile la Mediolanum Credit Card, una carta di credito personalizzabile nel colore e nel circuito di pagamento (Visa o Mastercard), con la possibilità di inserire una tua foto. Niente male, non è vero?

Per aderire a questa promozione esclusiva, visita la sezione dedicata sul sito di Banca Mediolanum e segui le istruzioni che troverai indicate nell’home page. Il tempo stringe: non perdere l’occasione!