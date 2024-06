Memoria dispositivi piena? Risolvi con questo tool in offerta

Memoria dispositivi piena? Un bel problema che spesso provoca rallentamenti al sistema. Aspetta! Non hai bisogno di cancellare foto e video a cui magari tieni. Il cloud a vita di pCloud è la soluzione che ti permetterà di archiviare tutto senza dover rinunciare a nulla. Invece di attivare l’abbonamento mensile, puoi acquistare il tuo spazio cloud per sempre, evitando così i costi ricorrenti.

pCloud offre fino a 10 TB di spazio cloud a vita. Ciò significa che dopo aver pagato una volta, potrai rilassarti sapendo che sarà tuo per sempre. Se sei un cacciatore di offerte (e chi non lo è?), sarai felice di sapere che pCloud propone sconti fino al 37% sui suoi piani.

Addio alla memoria dispositivi piena: il cloud di pCloud è qui

I piani di pCloud sono più vari di un menù al ristorante. Puoi scegliere tra 500 GB a 199 euro, 2 TB a 399 euro e 10 TB a 1.190 euro. Niente costi extra dopo l’attivazione. Lo spazio che compri rimarrà tuo per tutta la vita. Inoltre, se 10 TB non fossero sufficienti per la tua collezione di selfie, puoi tranquillamente acquistare altro spazio.

pCloud ti permette di utilizzare questo spazio cloud da qualsiasi dispositivo. Grazie alle sue app, puoi approfittare di funzionalità come il caricamento automatico delle foto e dei video dallo smartphone o il backup dei dati.

Per pagare in modo flessibile hai a disposizione PayPal, con cui dilazionare il pagamento in 3 rate senza interessi. Basta visitare il sito ufficiale di pCloud, scegliere il piano che ti interessa e completare l’acquisto in pochi click. Se non sei ancora del tutto convinto, sappi che per tutti i nuovi utenti c’è la garanzia di rimborso entro 14 giorni.

Se la memoria dispositivi piena ti fa venire il mal di testa, è ora di considerare pCloud come la tua soluzione di fiducia.