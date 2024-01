Meno di 100 EURO per comprare il tablet da 16 GB di RAM con Android 13

Con pochi euro si può accedere ad offerte davvero clamorose su Amazon, soprattutto quando si sta cercando un tablet. Quelli di livello costano tanto, ma non è detto che non si possa trovare la soluzione giusta optando per modelli meno costosi. Lo dimostra il Blackview Tab 70WiFi, prodotto che con ottime specifiche mostra ancora una volta le grandi capacità dell’azienda orientale.

Lo schermo è ampio, il sistema operativo aggiornato e soprattutto ci sono ottime componenti hardware. Il Tab 70WiFi è oggi in sconto su Amazon con il 50% in meno rispetto ai soliti 199,99 €. Il costo finale è di soli 99,99 € con due anni di garanzia e con spedizione rapida.

Il tablet di Blackview è ottimo, ecco il Tab 70WiFi

Dal punto di vista estetico non c’è nulla da dire su questo tablet, davvero molto bello e al passo con i tempi. Blackview ha dato vita ad un prodotto con ampio schermo da 10,1″ in alta definizione e con ben due fotocamere sul retro, una da 3 e una da 2 MP.

Il processore è un octa-core accompagnato da 16 GB di RAM e da 128 GB di memoria interna. La batteria è da 6580 mAh.

Di tablet ce ne sono un’infinità, ma ovviamente bisogna prendere quello che fa più per le proprie esigenze. Le persone che danno oggi un’occhiata ad Amazon sono fortunate nel trovare in sconto al 50% questo straordinario esemplare prodotto da Blackview. Il Tab 70WiFi è uno tra i più ricercati visto il suo prezzo e le sue specifiche tecniche.

Bastano infatti solo 99,99 € per portarlo a casa adesso, con l’attesa che sarà solo di un giorno visto che già domani sarà a casa vostra. Oltre a questo, non mancano i soliti due anni di garanzia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.