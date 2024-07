Meno di 7 euro al mese per la VPN più veloce d’Italia

In questo articolo parleremo della VPN più veloce d’Italia, ossia ExpressVPN. Non solo direte addio per sempre al buffering, ma anche ai contenuti bloccati per motivi geografici. Pronti a scoprire come?

Pagando meno di quanto spendete per un caffè e cornetto al bar (solo 6,67 euro al mese), potete accedere a una VPN di livello mondiale. E non parliamo solo di velocità, ma anche di sicurezza e libertà di navigazione.

VPN più veloce d’Italia: una connessione a prova di maratona Netflix

Divano, coperta, popcorn e… buffering? Non più, grazie a ExpressVPN, che vi garantisce navigazione senza interruzioni con i suoi oltre 3.000 server sparsi in 160 paesi. Sia che vogliate guardare l’ultimo episodio della vostra serie preferita o scaricare file pesantissimi, ExpressVPN non vi farà mai mancare quella connessione fluida che tanto desiderate.

A livello di sicurezza, la crittografia AES-256 di livello militare mette i vostri dati saranno al sicuro. E, cosa ancora più importante, ExpressVPN non tiene traccia delle vostre attività. Navigazione privata al 100%, garantito.

Indipendentemente se avete smartphone, tablet, computer, smart TV o persino console di gioco, ExpressVPN funziona su tutti. Potete connettere fino a 5 dispositivi contemporaneamente. E tutto questo con un solo abbonamento.

Se tutto questo non vi ha convinti ad abbracciare il mondo delle VPN, consideratelo un segno del destino: ExpressVPN offre l’abbonamento annuale a soli 6,67 euro al mese grazie allo sconto del 49% rispetto al prezzo mensile standard, più 3 mesi extra di servizio gratuiti.

Per concludere, se state cercando una connessione rapida, sicura e senza limiti di privacy, ExpressVPN è davvero la VPN più veloce d’Italia. Un affare che vale la pena prendere al volo!