Meta Quest 2 è un BEST BUY su Amazon con lo sconto del 33%

Se vuoi iniziare il 2024 divertendoti con immersive esperienze in realtà virtuale, allora dovresti assolutamente fare tuo il Meta Quest 2. Il visore – in questo caso nella configurazione da 128GB – è in questo momento acquistabile su Amazon a 299,99€ (anziché 449,99€) grazie allo sconto immediato del 33%. E la spedizione è completamente gratuita.

Sconto immediato di 150€ e affare fatto: il Meta Quest 2 è il visore VR da non farsi sfuggire

Con il Quest 2 vivi un’esperienza senza interruzioni, anche nel mezzo di azioni ad alta velocità, con il processore di ultimissima generazione e il display ad alta risoluzione. Con l’audio posizionale 3D, il tracciamento della mano e il feedback tattile, l’immersione in mondi virtuali è totale.

Puoi esplorare un universo in continua espansione, con oltre 250 titoli tra giochi, fitness, attività social e/o in multigiocatore e anche intrattenimento, con uscite esclusive di blockbuster ed esperienze VR pensate appositamente per il visore di Meta.

La VR ti traposta in mondi virtuali completamente immersivi e che sfidano l’immaginazione, utilizzando un suono cinematografico, una grafica ultra-realistica e risposte in tempo reali ai tuoi movimenti.

Se l’idea di indossare il visore ti spaventa, gioca senza alcun timore grazie al Sistema di controllo, facilissimo da usare e che ti permette di impostare una precisa area di gioco secondo le tue preferenze. Se esci dai limiti “disegnati”, il Quest 2 ti avvisa in un lampo.

Il monitoraggio dei confini ti consente di definire il tuo spazio di gioco e ti avverte quando ti avvicini ai suoi limiti. Sentiti al sicuro anche quando affronti missioni pericolosi in mondi fantastici.

Vuoi lanciarti subito in un’esperienza VR? Ci sono oltre 150 titoli tra giochi, attività multiplayer e intrattenimento che ti aspettano, come Among Us VR e Marvel’s Iron Man VR.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.