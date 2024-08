Metti al sicuro i tuoi ricordi con questo tool

In un mondo sempre più digitale, proteggere i propri file non è più un’opzione, ma una necessità. pCloud emerge come la soluzione ideale per chi cerca non solo un archivio sicuro, ma anche uno strumento versatile per gestire e condividere i propri file. Con pCloud, proteggere i tuoi dati digitali diventa un gesto semplice, grazie ai suoi piani a vita che eliminano la necessità di preoccuparti costantemente di rinnovi o aumenti di prezzo. Con pCloud investi oggi nella sicurezza dei tuoi dati e assicurati che rimangano sempre al sicuro e a portata di mano.

Archivia i tuoi file con pCloud pCloud è una piattaforma di archiviazione cloud che ti offre la tranquillità di sapere che i tuoi file sono sempre al sicuro. Con una serie di piani individuali a tua disposizione, pCloud non solo si adatta alle tue esigenze, ma lo fa a un prezzo estremamente competitivo, soprattutto se opti per uno dei loro piani a vita. Piani individuali: spazio e sicurezza per ogni esigenza Uno dei punti di forza di pCloud è la sua varietà di piani, studiati per soddisfare ogni tipo di utente. Ecco una panoramica dei principali piani a vita, tutti caratterizzati da un pagamento unico: Premium 500 GB a Vita : Offerto a 199 EUR (invece di 299 EUR), questo piano è perfetto per chi ha bisogno di un buon equilibrio tra spazio di archiviazione e costi contenuti. Include 500 GB di spazio e altrettanti per il traffico link condiviso.

: Offerto a 199 EUR (invece di 299 EUR), questo piano è perfetto per chi ha bisogno di un buon equilibrio tra spazio di archiviazione e costi contenuti. Include 500 GB di spazio e altrettanti per il traffico link condiviso. Premium Plus 2 TB a Vita : Con 399 EUR (invece di 599 EUR), ottieni ben 2 TB di spazio di archiviazione, ideale per chi lavora con grandi quantità di dati o vuole conservare una vasta collezione di foto e video.

: Con 399 EUR (invece di 599 EUR), ottieni ben 2 TB di spazio di archiviazione, ideale per chi lavora con grandi quantità di dati o vuole conservare una vasta collezione di foto e video. Ultra 10 TB a Vita: Il piano più esteso, pensato per i power user, viene offerto a 1190 EUR (invece di 1890 EUR). Questo pacchetto ti garantisce 10 TB di spazio, sufficienti per conservare anni di ricordi e di lavoro senza mai dover preoccuparti di esaurire lo spazio. pCloud è inoltre disponibile con piani mensili e offre una garanzia di 14 giorni soddisfatti o rimborsati. Archivia i tuoi file con pCloud Funzionalità incluse pCloud non è solo spazio di archiviazione, ma un vero e proprio hub di gestione dei file. Ecco alcune delle principali funzionalità che avrai a disposizione, indipendentemente dal piano che sceglierai: Collaborazione : Condividi link e richieste di file, invita utenti in cartelle condivise e ottieni dettagliate statistiche sui tuoi link.

: Condividi link e richieste di file, invita utenti in cartelle condivise e ottieni dettagliate statistiche sui tuoi link. Sicurezza : Tutti i file sono protetti con crittografia 256-bit AES e sono conservati in 5 copie su server differenti. Inoltre, puoi optare per un livello extra di crittografia per una sicurezza ancora maggiore.

: Tutti i file sono protetti con crittografia 256-bit AES e sono conservati in 5 copie su server differenti. Inoltre, puoi optare per un livello extra di crittografia per una sicurezza ancora maggiore. Accesso e sincronizzazione : Sincronizza i tuoi file automaticamente su molteplici dispositivi, con accesso offline selettivo e caricamento automatico del rullino fotografico.

: Sincronizza i tuoi file automaticamente su molteplici dispositivi, con accesso offline selettivo e caricamento automatico del rullino fotografico. Media e usabilità : Riproduci video e audio direttamente dal cloud, senza limiti di dimensione o velocità dei file.

: Riproduci video e audio direttamente dal cloud, senza limiti di dimensione o velocità dei file. Gestione file: Recupera versioni precedenti dei file, ripristina dati cancellati, e utilizza il caricamento remoto per una gestione ottimale dei tuoi documenti. pCloud for Family e pCloud Business Oltre ai piani individuali, pCloud offre soluzioni dedicate anche alle famiglie e alle aziende. Con pCloud for Family, puoi condividere il tuo spazio cloud con fino a quattro membri della famiglia, mentre pCloud Business ti permette di organizzare la tua squadra e collaborare in modo efficiente su tutti i progetti di lavoro. Per conoscere l’offerta completa di pCloud clicca qui.