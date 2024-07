Metti al sicuro il tuo conto principale, ecco la carta prepagata a costo 0

La sicurezza dei nostri dati e del nostro denaro è fondamentale. Con l’aumento delle minacce informatiche, è importante prendere le dovute precauzioni per proteggere i nostri conti bancari. Un modo efficace per farlo è utilizzare una carta prepagata a costo 0 come Revolut, una carta secondaria per le tue spese quotidiane. In questo modo, potrai limitare l’accesso al tuo conto principale e ridurre il rischio di frodi e furti di dati.

Come funziona Revolut?

Scaricare l’app Revolut e creare un account è semplice e gratuito. Dovrai verificare la tua identità fornendo alcune informazioni personali e un documento d’identità. Una volta verificato il tuo account, potrai ordinare la tua carta Revolut fisica e iniziare a usarla.

Per caricare denaro sulla tua carta, puoi utilizzare bonifici bancari, carte di debito o credito o criptovalute. Puoi anche impostare il deposito automatico del tuo stipendio o di altre entrate sulla tua carta.

Perché utilizzare Revolut?

Revolut offre numerosi vantaggi rispetto ad altre carte prepagate a costo 0:

Gestione del denaro intelligente: L'app Revolut ti permette di monitorare facilmente le tue spese, impostare budget e creare obiettivi di risparmio. Puoi anche ricevere notifiche istantanee per ogni transazione e bloccare la carta in caso di smarrimento o furto.

Pagamenti senza frontiere: Con Revolut puoi pagare in oltre 150 valute al tasso di cambio interbancario, senza commissioni. Puoi anche prelevare denaro contante dagli sportelli automatici in tutto il mondo senza commissioni.

Funzionalità aggiuntive: Revolut offre una serie di funzionalità aggiuntive, come l'assicurazione di viaggio, il trading di criptovalute e la possibilità di creare conti separati per le tue spese aziendali.