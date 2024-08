Metti al sicuro la tua privacy online con l’offerta di ExpressVPN: sconto del 49%

In tanti, durante le vacanze, usano le reti Wi-Fi pubbliche, che sono poco sicure. Siccome non richiedono spesso la password, la loro vulnerabilità aumenta. Quindi, come mettere al sicuro la tua privacy online in questi casi? Usando una VPN, come ExpressVPN. Perché proprio questa? Oltre a essere una delle migliori in circolazione, l’abbonamento annuale è adesso scontato del 49%. Pagherai soltanto 6,67 euro al mese, invece di 12,95 euro, più 3 mesi extra di servizio gratuito.

Proteggi la tua privacy online e accedi a tutti i contenuti con ExpressVPN

Proteggere la tua connessione sulle reti Wi-Fi pubbliche non è l’unico motivo per abbonarsi a ExpressVPN. Questa VPN di altissimo livello offre una vasta gamma di benefits, fra cui l’accesso a contenuti limitati geograficamente. Molti servizi di streaming e siti web bloccano l’accesso a certi contenuti in base alla posizione dell’utente. Usando ExpressVPN, puoi far finta di essere in un altro Paese e sbloccare tutto quello che vuoi.

Utilizzare ExpressVPN significa anche nascondere il tuo indirizzo IP e criptare il traffico internet, complicando la vita a tracker e aziende che vogliono monitorare le tue attività online. E, nella nostra epoca attuale, una protezione del genere è diventata essenziale. ExpressVPN offre un livello di sicurezza che tranquillizza sia gli utenti privati che le aziende che necessitano di protezione durante il download e la condivisione di file.

Scaricare file da internet senza problemi, grazie alla protezione della VPN, rende la connessione più sicura e mette al sicuro la tua identità. Per chi lavora da remoto o gestisce dati sensibili, ExpressVPN funge da barriera per la sicurezza, proteggendo le comunicazioni aziendali e mantenendo le informazioni riservate al riparo.

Adesso è il momento giusto per abbonarsi a ExpressVPN, approfittando dell’eccezionale prezzo. Metti al sicuro la tua privacy online oggi stesso!