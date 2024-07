Metti al sicuro le tue password con NordPass dopo il più grande leak di sempre

Il più grande leak di sempre risale allo scorso 4 luglio, quando un anonimo utente ha pubblicato su un forum di hacking un file con circa 10 miliardi di password rubate. Sì, avete capito bene: quasi 10 miliardi! Per la precisione, le password finite in Rete potenzialmente alla mercé di tutti sono state 9.948.575.739, un numero spropositato che fa riflettere su quanto siamo a rischio quando non gestiamo in sicurezza le nostre credenziali. Ricordare le password di tutti i servizi che usiamo oggigiorno non è semplice, è vero, ma per nostra fortuna ci sono i gestori di password come NordPass che ci vengono incontro e ci mettono al riparo da qualsiasi furto dati.

NordPass è un password manager creato da NordVPN, un nome diventato una garanzia nel settore delle VPN premium. Tra le tante funzioni che NordPass offre agli utenti ci sono la generazione di password complesse, lo strumento che identifica le password deboli, datate o riutilizzate e la sincronizzazione automatica tra tutti i dispostivi. NordPass consente inoltre di salvare un numero illimitato di password e passkey, supporta il riconoscimento biometrico ed è in grado di fornire la compilazione automatica con i dati personali.

NordPass, il password manager che protegge le tue password su tutti i dispositivi

Attivare un abbonamento a NordPass consente inoltre di accedere al servizio clienti disponibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Per proteggere al meglio i dispositivi degli utenti ci sono però anche l’autenticazione a più fattori, la memorizzazione sicura dei dati delle carte di credito e delle note, l’accesso a password e passkey di emergenza e la funzione che permette di importare ed esportare le password.

NordPass scansiona costantemente il Web alla ricerca di fughe di dati, come nel caso del leak più grande di sempre che abbiamo menzionato in apertura. Questa breve panoramica delle funzionalità fa capire bene quali e quanti sono i vantaggi che derivano dall’uso di un gestore password dedicato al posto delle soluzioni integrate nei browser. Vantaggi che diventano ancora più interessanti se si decide di acquistare subito NordPass approfittando dell’offerta che consente di risparmiare il 43%.

L’attuale promozione consente infatti di avere la sicurezza di NordPass Premium a solo 1,69 euro al mese per i primi 2 anni. Lo sconto porta infatti il costo del piano biennale da 71,76 ad appena 40,56 euro e, come se questo non bastasse, nella spesa è inclusa anche la garanzia di rimborso entro 30 giorni. Non ci sono quindi scuse per non provare NordPass e mettere così le password al sicuro da qualsiasi tentativo di furto.