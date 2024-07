Metti in sicurezza password e carte di credito con NordPass

Un password manager è uno strumento che aiuta a gestire password e carte di credito in un unico luogo sicuro. La gestione include tra le altre cose la creazione di password robuste, la compilazione automatica delle credenziali e il loro salvataggio.

Tra i migliori password manager oggi disponibili si annovera NordPass, la soluzione di Nord Security che semplifica l’amministrazione delle password. A questo proposito, segnaliamo l’ultima offerta in corso sul sito ufficiale, grazie alla quale è possibile ottenere uno sconto fino al 43% sul piano individuale Premium e fino al 53% sull’account Family, con prezzi a partire da 1,69 euro al mese per due anni.

Le funzionalità di NordPass

Prima di tutto, NordPass consente di salvare le più importanti informazioni riservate di ciascun utente, come password, passkey, carte di credito e dati personali. A questo si aggiunge la compilazione automatica dei moduli, con l’inserimento dei dati di carte di credito o password tramite un solo clic.

Gli utenti del password manager di Nord Security hanno inoltre la possibilità di condividere password di lavoro, credenziali di accesso a reti Wi-Fi e dati di pagamento aziendali, proteggendoli con l’utilizzo di una crittografia avanzata. Un altro elemento di forza sono gli avvisi in tempo reale che il servizio invia ai suoi utenti quando un sito web viene violato e i dati personali collegati a quest’ultimi vengono violati.

Infine, con l’attivazione di un piano Premium si ha l’accesso ai propri account in modo semplice e sicuro, qualunque sia la propria posizione e con qualsiasi tipo di dispositivo.

Il piano personale di NordPass è in sconto del 43% sul sito ufficiale, con un prezzo pari a 1,69 euro per due anni. In più si può fare affidamento sulla garanzia di rimborso di 30 giorni, qualora le aspettative iniziali vengano deluse.