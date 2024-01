Microfono wireless compatto SCONTATO del 50% su Amazon

Un accessorio davvero utile per videocall di lavoro, vlog e – più in generale – attività che richiedono una maggiore qualità dell’audio, è il microfono. Quelli integrati in smartphone, tablet e computer di ultima generazione non sono poi così male, ma una periferica esterna riesce a garantire una pulizia maggiore. Quello di Xiaokoa è un microfono wireless (con ricevitore) di fascia media e oggi costa solo 9,90€ con lo sconto Amazon del 50%.

Con un microfono wireless la tua voce sarà ancora più cristallina durante le videochiamate

Il microfono wireless di Xiaokoa utilizza la connessione UHF, che negli spazi aperti garantisce una trasmissione perfetta anche quando tra il trasmettitore e il ricevitore c’è una distanza di 50 metri. Le dimensioni del dispositivo sono compatte ed essendo di tipo lavalier può essere facilmente fissato sul colletto della camicia o sulla cravatta, ad esempio. In generale, è molto discreto ed è anche leggero.

Trattandosi di un dispositivo plug-and-play, è semplicissimo da utilizzare. Basta inserire il ricevitore in una porta USB-A del PC/Mac, ma in alternativa lo si può abbinare anche a smartphone e tablet dal momento che nella confezione sono inclusi anche gli adattatori Lightning (per alcuni modelli di iPhone e iPad) e USB-C.

Il microfono è omnidirezionale, quindi “raccoglie” il suono a 360°, e include un chip per la riduzione del rumore. La batteria integrata è da 400mAh e si ricarica tramite la porta USB-C. Molto utile l’indicatore di stato, che consente all’utente di controllare in tempo reale la carica residua.

Pur non essendo un prodotto top di gamma, il dispositivo svolge egregiamente il suo dovere. Almeno stando a quanto suggerito dagli utenti nella sezione commenti. Per completare l’acquisto a soli 9,90€ non bisogna applicare coupon o codici promozionale, basta cliccare su “aggiungi al carrello” o “acquista ora“.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.