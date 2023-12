La microSD è ormai indispensabile per tanti che sono in possesso di smartphone, tablet e/o anche macchine fotografiche digitali. Quella di Kingston – classe 10, da 128GB – oggi è la più acquistata su Amazon, e non è per nulla una sorpresa: il kit che include anche un adattatore SD è scontato del 39%, quindi costa solo 10,99€, spedizione compresa. Inoltre, visto il periodo, è importante sottolineare che acquistando il prodotto oggi, lo si riceverà sicuramente prima di Natale.

L’articolo è spedito da Amazon (con consegna garantita prima di Natale) e venduto da S&S Trade. È un venditore professionale con 100% di feedback positivi negli ultimi 12 mesi e una valutazione di 5 stelle su 5.

La Kingston Canvas Select Plus SDCS2/128GB è una scheda microSD di classe 10 con una capacità di 128 GB. All’interno della confezione è presente un adattatore SD, che la rende compatibile con una vasta gamma di dispositivi, soprattutto fotocamere digitali e lettori multimediali.

La scheda offre velocità di lettura e scrittura fino a 100 MB/s e 80 MB/s, rispettivamente. Ciò la rende ideale per l’archiviazione di file multimediali ad alta risoluzione, come foto, video e musica. La scheda è inoltre ottimizzata per l’uso con i smartphone e tablet Android e supporta il formato di file A1, che garantisce prestazioni migliori per le applicazioni che richiedono un accesso frequente ai dati.

Con prestazioni elevate, compatibilità massima (con ottimizzazione per i dispositivi Android) e resistenza agli urti, la scheda di Kingston è una soluzione versatile e performante da un prezzo – oggi, con lo sconto del 39% – davvero eccezionale. Acquistandola oggi, la consegna è garantita prima di Natale.

