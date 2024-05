Il Microsoft Audio Dock è un dispositivo all-in-one per la produttività e l’intrattenimento. Il suo scopo è ottimizzare lo spazio di lavoro e migliorare la qualità del suono per musica, chiamate e conferenze, ed è per questo motivo che il suo utilizzo è consigliabile sia in casa che in un ambiente lavorativo. Pensi possa fare al caso tuo? Allora devi sapere che oggi, con il super sconto Amazon del 75%, lo paghi solo 75,80 euro, spedizione compresa.

È il minimo storico ma si segnala che al momento della stesura di questo articolo restano solo 10 unità. Insomma, chiunque sia interessato dovrebbe muoversi in fretta.

Minimo storico per il Microsoft Audio Dock, un dispositivo perfetto soprattutto per le aziende

Con il suo design elegante e decisamente premium, il Microsoft Audio Dock si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente. La sua struttura compatta occupa uno spazio minimo sulla scrivania, liberandola da cavi ingombranti e mantenendola organizzata.

Lo speaker sprigiona un suono ricco e cristallino grazie agli altoparlanti integrati di alta qualità, ideali per film, musica e conferenze. I due microfoni a campo lungo con cancellazione del rumore catturano la tua voce con precisione, anche in ambienti rumorosi, garantendo una comunicazione chiara e senza interruzioni durante le chiamate e le riunioni.

L’Audio Dock funge da hub centrale per tutti i tuoi dispositivi, semplificando la connessione e l’utilizzo di diversi accessori. Con la porta USB-C si può collegare il laptop e ricaricarlo contemporaneamente, con le porte USB-A aggiuntive si possono invece connettere periferiche come mouse, tastiere, unità flash esterne e altro ancora. Inoltre, l’uscita audio jack da 3,5 mm consente di collegare cuffie o altoparlanti esterni per un’esperienza audio personalizzata.

Certificato per Microsoft Teams, l’Audio Dock offre un’esperienza ottimizzata per le chiamate e le riunioni sulla piattaforma di collaborazione di Microsoft. I tasti di controllo dedicati per Microsoft Teams permettono di rispondere facilmente alle chiamate, silenziare il microfono e regolare il volume direttamente dal dock, senza dover usare il mouse o la tastiera del tuo laptop.

Per quanto riguarda infine privacy e sicurezza, il device vanta un chip TPM integrato che protegge i dati e le password. Inoltre, un pulsante di disattivazione del microfono offre un controllo completo sulla privacy durante le chiamate e le riunioni.