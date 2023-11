Microsoft Surface Laptop Go 2 al MIGLIOR PREZZO web

Tra i giganti della tecnologia non c’è solo Apple a realizzare sia l’hardware che il software dei suoi prodotti. Infatti, parlando di notebook, c’è anche Microsoft, che sforna portatili per (quasi) tutte le esigenze e le tasche. Oggi il Surface Laptop Go 2 con Intel Core i5 di 11a generazione è in offerta su Amazon e costa solo 649€ grazie allo sconto immediato del 17%.

Microsoft Surface Laptop Go 2: su Amazon lo sconto supera i 100€, ed è subito Best Buy

Il Surface Laptop Go 2 ha un design elegante e raffinato, con una finitura in alluminio spazzolato. Il corpo è realizzato in policarbonato, che lo rende più leggero e resistente agli urti rispetto all’alluminio. Il peso di soli 1,127 kg lo rende uno dei portatili più leggeri sul mercato.

Le dimensioni sono compatte, con un display da 12,4 pollici e un rapporto di forma 3:2. A proposito del pannello, è un touchscreen PixelSense da 12,4 pollici con una risoluzione di 1.536 x 1.024 pixel. La luminosità è di 330 nit, che è sufficiente per la maggior parte delle situazioni di utilizzo. La tastiera è di dimensioni standard e offre un’esperienza di digitazione confortevole. Il trackpad è ampio e preciso.

Quello oggi in offerta è la configurazione con processore Intel Core i5-1135G7 di 11a generazione, 8GB di RAM e 128GB di archiviazione SSD. La scheda grafica è integrata, e si tratta della Intel Iris Xe Graphics. La grafica è sufficiente per la maggior parte dei giochi casual, ma non è adatta per giochi impegnativi.

Il Surface Laptop Go 2 offre una serie di porte di connessione, tra cui:

1x Surface Connect

1x USB-A

1x USB-C

1x jack audio da 3,5 mm

Infine, c’è il software. Il laptop arriva con Windows 11 preinstallato, un sistema operativo fluido in tutte le operazioni e in costante aggiornamento (con tanto di feature AI).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.