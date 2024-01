Microsoft Surface Pro 5: prezzo strepitoso per il ricondizionato

Pur non essendo dell’ultimissima generazione, il Microsoft Surface Pro 5 anche nel 2024 può dire la sua. Si tratta infatti di un dispositivo incredibilmente versatile, potendo essere utilizzato sia come laptop che come tablet in base alle proprie necessità del momento. Il dispositivo con Windows 10 Pro (ricondizionato, in buone condizioni) è in questo momento acquistabile su eBay a 270 euro, con spedizione gratuita. Restano però pochissime unità disponibili.

L’articolo è venduto da 100cento-pc, venditore professionale con 100% di feedback positivi e oltre 470 recensioni.

Microsoft Surface Pro 5 con Intel Core i5: il ricondizionato è in super sconto su eBay

Il Microsoft Surface Pro 5 è un dispositivo 2-in-1 presentato dal gigante di Redmond nel 2017. Il dispositivo ha un design con un telaio in alluminio unibody e un display PixelSense da 12,3 pollici con una risoluzione di 2736 x 1824 pixel. La configurazione oggi in offerta è con processore Intel Core i5 di settima generazione, 8GB di RAM e 256GB di archiviazione SSD.

Il Surface Pro 5 offre una serie di funzionalità che lo rendono un dispositivo versatile e produttivo. Include un supporto magnetico per la tastiera Type Cover, che consente di utilizzarlo come laptop, ed è compatibile con la Surface Pen, un pennino digitale che consente di prendere appunti, disegnare e disegnare. Entrambi gli accessori, purtroppo, non sono inclusi nella vendita quindi bisognerà acquistarli separatamente (non che siano assolutamente necessari).

Il Surface Pro 5 offre una durata della batteria fino a 13,5 ore, ma tutto dipende dal tipo di utilizzo che se ne fa. A proposito di utilizzo, il 2-in-1 esegue Windows 10 Pro (preinstallato) e quindi mette a disposizione dell’utente tutte le funzionalità del sistema operativo di Microsoft, senza alcun compromesso. Il display poi è touch e questo consente l’utilizzo del dispositivo anche a mo’ di tablet.

Il dispositivo, come già sottolineato in precedenza, è un ricondizionato in buone condizioni. Il prezzo è molto allettante e infatti restano pochissime unità.

