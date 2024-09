Ecco l'antivirus da attivare adesso: Bitdefender in sconto del 50%

Proteggere smartphone, tablet e computer dalle minacce del web è sempre più importante. Qual è l’antivirus da attivare adesso? Bitdefender, disponibile con il 50% di sconto. Perché dire di no alla sicurezza online se puoi farlo risparmiando un bel po’ di euro?

La gamma completa di Bitdefender è ora accessibile a metà prezzo. Con la promo in corso, l’antivirus base ha un costo attuale di 19,99 euro per un anno, senza vincoli e con la possibilità di proteggere fino a tre dispositivi contemporaneamente. La versione completa e con protezione aggiuntiva per i dispositivi mobili, Total Security, costa soltanto 42,49 euro.

L’antivirus da attivare adesso: perché scegliere Bitdefender?

Tra i numerosi antivirus disponibili, perché scegliere proprio Bitdefender? La risposta è semplice: offre protezione avanzata contro le minacce del web, mantenendo il sistema leggero. La sua efficacia è nota, e la possibilità di acquistarlo a prezzo scontato del 50% rende l’affare ancora più ghiotto. Ecco le tre opzioni attualmente in promozione:

Antivirus Plus : protegge tre dispositivi Windows al prezzo di 19,99 euro . Una vera e propria barriera contro i cyber-attacchi.

: protegge tre dispositivi Windows al prezzo di . Una vera e propria barriera contro i cyber-attacchi. Internet Security : protegge cinque dispositivi Windows per soli 32,49 euro . Perfetto per famiglie numerose e aziende piccole.

: protegge cinque dispositivi Windows per soli . Perfetto per famiglie numerose e aziende piccole. Total Security: offre protezione su cinque dispositivi tra Windows, macOS, iOS e Android a 42,49 euro.

Inoltre, puoi anche aggiungere la VPN Premium per navigare sicuro pagando 34,99 euro all’anno in più.

Non perdere l’occasione di proteggere i tuoi dati con il miglior antivirus da attivare adesso. Con Bitdefender, non solo hai protezione totale, ma anche la tranquillità di sapere che i tuoi dispositivi sono al sicuro senza sacrificare la performance del sistema operativo. Non c’è dubbio: con queste offerte, proteggere i tuoi dispositivi non è mai stato così conveniente.