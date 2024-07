Miglior antivirus in Italia: Bitdefender, che adesso costa la metà

Cercare il miglior antivirus in Italia spesso diventa difficile tra promozioni, tante funzionalità e promesse di protezione totale. Ma proprio quando pensavi di dover rinunciare ai tuoi risparmi per proteggere la tua connessione, arriva Bitdefender con una promozione che ti fa risparmiare il 50%. Ora puoi ottenere il piano Antivirus Plus a soli 19,99€ al mese per un anno.

Miglior antivirus in Italia: perché scegliere Bitdefender?

Bitdefender protegge i tuoi dispositivi con estrema efficacia. Il piano annuale offre vantaggi incredibili. Vuoi usare l’antivirus su più dispositivi? Puoi farlo fino a 3 contemporaneamente. Se aggiungi il servizio VPN, il costo mensile sarà di 34,99 euro anziché 69,99 euro. Privacy assoluta assicurata grazie alla crittografia avanzata e a funzionalità come Ad Blocker e Anti-tracking.

Quindi, per chi è adatta questa super offerta? Praticamente per chiunque navighi in rete assiduamente. Hai mai storto il naso perché un video su YouTube non è disponibile nel tuo paese? La VPN di Bitdefender risolve anche questo problema, sbloccando contenuti geo-limitati.

Bitdefender utilizza il protocollo AES-256 per crittografare i tuoi dati. Con più di 4.000 server in 50 paesi, puoi scommettere che la tua connessione sarà sempre veloce e affidabile. Per quanto riguarda l’antivirus, sarai protetto da ogni tipo di minaccia informatica vecchia e nuova. Non dovrai quindi più temere malware e virus, ma anche phishing, ransomware e smishing.

Allora, cosa stai aspettando? Questa è davvero una di quelle offerte che capitano una volta nella vita. Dai un’occhiata alla pagina ufficiale di Bitdefender cliccando sul bottone qui sotto e approfitta di questa promozione unica. Non solo otterrai il miglior antivirus in Italia, ma risparmierai anche un po’ di soldi per comprare tutto ciò che vuoi.