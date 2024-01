Milan-Roma: probabili formazioni e dove vederla in streaming

Deluse dalla Coppa Italia, Milan e Roma si affrontano per la prima giornata del girone di ritorno di Serie A. I rossoneri cercano un successo che confermerebbe il loro terzo posto, mentre i giallorossi vogliono vincere per rilanciare il morale e soprattutto rilanciarsi in zona Europa.

La partita avrà inizio domenica 14 gennaio alle ore 20.45 e potrai vederla in diretta streaming su DAZN.

Milan-Roma in streaming: le probabili formazioni

Nonostante le assenze dovute agli infortuni di Sportiello, Thiaw, Tomori, Kalulu, Caldara, Pellegrino e Pobega, insieme alle convocazioni per la Coppa d’Africa di Bennacer e Chukwueze, Pioli si affiderà al collaudato 4-3-3.

In porta Maignan, mentre in difesa Calabria, Kjaer, Gabbia o Simic, con Theo potenzialmente di nuovo a sinistra. A centrocampo Reijnders, Musah e Loftus-Cheek, mentre in attacco Pulisic, Leao e Giroud. La buona notizia è il ritorno tra i convocati di Okafor.

Dall’altra parte, la Roma di Mourinho è alle prese con un’altra emergenza, con Dybala fuori per un problema alla coscia sinistra e Azmoun impegnato in Coppa d’Asia. Mourinho dovrà fare delle scelte obbligate, con l’unico dubbio riguardante Lorenzo Pellegrini. Il capitano potrebbe partire dalla panchina, con Paredes affiancato da Bove e Cristante a centrocampo.

In difesa, Mancini, Llorente e Huijsen, con Rui Patricio confermato in porta. Sulle fasce Kristensen e Spinazzola. In attacco, al fianco di Lukaku, sarà la volta di Belotti.

