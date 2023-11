Mini PC con AMD Ryzen 7: doppio sconto FAVOLOSO su Amazon

Sempre più utenti decidono di investire su un mini PC, e lo fanno perché questi computer desktop occupano pochissimo spazio sulla scrivania (o dietro al monitor), sono affidabili e – di solito – hanno prezzi vantaggiosi. È il caso del NiPoGi W-11 Pro con 16GB di RAM, 512GB di archiviazione SSD e processore AMD Ryzen 7 5700U.

Il prezzo è di 319,99 euro, spedizione compresa, ma bisogna applicare manualmente il coupon per ottenere uno sconto di 80 euro che andrà ad aggiungersi allo sconto dell’8% già applicato da Amazon.

Un mini PC così potente è da aggiungere subito al carrello: su Amazon lo sconto è doppio!

Il NiPoGi W-11 Pro è un Mini PC per definizione, sta (quasi) nel palmo di una mano, eppure nasconde al suo interno un bel po’ di sorprese. Lo chassis è in plastica dura, di qualità, con due griglie sui lati per far circolare l’aria all’interno della macchina.

Passando al lato tecnico di questo computer desktop dalle dimensioni compatte, al suo interno troviamo:

Processore AMD Ryzen 7 5700U (fino a 4.3 GHz)

16GB di RAM DDR4

512GB di archiviazione su SSD M.2

Essendo dotato di un bel po’ di porte per utilizzare accessori e periferiche, il Mini PC si NiPoGi si presta a molteplici utilizzi: lavoro d’ufficio; uso quotidiano per navigare in rete, leggere email e consultare social network; come box per l’intrattenimento, da installare in salotto collegandolo al televisore.

A proposito di connettività, c’è tutto o quasi:

4 porte USB-A 3.0

1 porta USB-C

1 porte HDMI con supporto al 4K

1 DisplayPort

1 porta Ethernet

1 porta jack da 3,5mm per collegare cuffie o altoparlanti

Ricorda che per completare l’acquisto a poco più di 300 euro è necessario applicare manualmente il coupon. Solo in questo modo infatti si ottiene uno sconto immediato di 110 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.