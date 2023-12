Mini PC Blackview con 512 GB di SSD, coupon sconto da 100 €

Se la scrivania è intasata o semplicemente piccola per ospitare qualcosa in più, dovrete acquistare un computer che abbia dimensioni ridotte. In giro non c’è niente di meglio dei mini PC, praticamente leader assoluti per quanto concerne la compattezza e appunto la totalità delle misure.

Dispositivi di questo genere sono infatti talmente compatti da risultare a volte invisibili. Molti utenti sono soliti posizionare i mini PC dietro il loro monitor, dando l’impressione che non esista un computer centrale. In questo modo si risparmierà tanto spazio e soprattutto si potrà optare per la trasportabilità del prodotto. Staccarlo dalla postazione fissa di casa e portarlo al lavoro per collegarlo ad un nuovo monitor sarà semplicissimo e comodissimo.

Oggi Amazon sul suo sito propone uno dei migliori pc in quest’ambito, ovvero quello di Blackview. L’azienda ha lanciato un prodotto davvero interessante, che oggi ha un prezzo di soli 199,99 € grazie al coupon da 100 €.

Il mini PC di Blackview con 16 GB di RAM è in promo

Il mini PC di Blackview è favoloso in termini di dimensioni ma anche di specifiche tecniche. Al suo interno c’è infatti un processore Intel N5095, molto veloce e perfettamente integrato con la memoria RAM da 16 GB DDR5 e con l’SSD da 512 GB ad alte prestazioni.

Non mancano ovviamente le porte di connessione e si possono connettere fino a due schermi in 4K in contemporanea.

Il perfetto connubio tra estetica e caratteristiche tecniche dovrebbe avervi convinto. Se non è stato così, non avete ancora dato un’occhiata al prezzo, che oggi su Amazon è stratosferico. Bastano 199,99 € per portare a casa questo mini PC di Blackview, tutto grazie al coupon da 100 € presente in pagina. Acquistandolo ora sarà a casa vostra entro domani grazie alla spedizione veloce e con un anno di garanzia.

