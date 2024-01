Mini PC con Intel Core i5 e 32 GB di RAM con coupon da 100 € su Amazon

Trovare caratteristiche tecniche molto performanti all’interno di un mini PC non è roba da tutti i giorni ma oggi sì. Su Amazon in sconto c’è una variante di casa NiPoGi che stupisce soprattutto per il prezzo.

Grazie alla presenza di un coupon da 100 € infatti il costo finale sarà di soli 449 € con due anni di garanzia e spedizione rapida.

Il mini PC di NiPoGi più performante, ecco le specifiche

Probabilmente in questo caso gli utenti non avranno un grande impatto dal punto di vista estetico, essendo questo mini PC di NiPoGi molto basico. In termini di design infatti la scocca è monocromatica, con tutte le porte diffuse tra il lato anteriore e quello posteriore.

Quando si passa all’hardware però le cose cambiano nettamente: a comandare è il processore Intel Core i5-12450H, in grado di arrivare fino a 4,4 Ghz di potenza. A fungere da spalla ci pensa la memoria RAM da ben 32 GB, mentre per quanto riguarda la memoria interna ci sono 512 GB di SSD. Non lasciatevi confondere dalla descrizione: Amazon parla di memoria ROM, ma non si tratta di un semplice hard disk. Per quanto concerne il supporto, si possono collegare fino a tre monitor in 4K.

Effettivamente oggi il mini PC di NiPoGi garantisce prestazioni al top: difficilmente si era visto un computer di questa categoria provvisto di specifiche così importanti.

Quello che stupisce poi è il grande prezzo che Amazon mette a disposizione, ma non bisogna dimenticare di applicare il coupon nella pagina di acquisto. Selezionando la spunta dedicata, il costo finale scende infatti di 100 €, passando da 549 a soli 449 €. Saranno due gli anni di garanzia, mentre basteranno al massimo due giorni per ricevere a casa il prodotto.

