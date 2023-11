Mini PC con Ryzen 7 e 512 GB di SSD con coupon da 110 € su Amazon

Siete davanti al computer e ne volete acquistare un altro perché quello che state utilizzando non è più adatto alle vostre esigenze. Non fate l’errore di portare a casa di nuovo un prodotto dalle dimensioni enormi, visto che con i tempi attuali un mini PC potrebbe essere davvero perfetto.

Parliamo infatti di un dispositivo talmente piccolo da non sembrare un computer, il quale può essere tranquillamente nascosto dietro allo schermo che utilizzerete come monitor. Le caratteristiche tecniche sono di gran rilevanza in genere, proprio come accade nel caso di questo NiPoGi.

Il nome è quello di un’azienda ormai ben affermata nel mondo dei computer, che riesce ad andare incontro alle esigenze di tutti. Oggi siamo al cospetto di un dispositivo che vanta ottime caratteristiche tecniche, praticamente al top della gamma. Quello che stupisce è sicuramente il prezzo di vendita, siccome Amazon ha deciso di applicare un coupon da 110 €. Questo renderà dunque il prezzo più basso, fissandolo a 289 €. Ci sono due anni di garanzia e la spedizione veloce.

Il mini PC di NiPoGi ha tutto, ecco la scheda tecnica

Partendo dall’estetica, questo mini PC è un capolavoro. È realizzato talmente bene da sembrare un prodotto che costa oltre il suo prezzo reale. È talmente piccolo da poter essere posizionato ovunque ma allo stesso tempo include al suo interno specifiche favolose.

Si parte da un processore Ryzen 7 3750H per poi arrivare a 16 GB di memoria RAM e 512 GB di SSD. La scheda grafica è una Radeon RX Vega 10. Potrete collegare fino a due schermi in 4K e potrete collegare qualsiasi periferica viste le porte disponibili.

Il prezzo di questo mini PC di NiPoGi è oggi di soli 289 € grazie allo sconto di 110 € applicabile con coupon direttamente in pagina.

