Mini PC in sconto su Amazon con 16 GB di RAM (-29%)

Un computer non deve essere per forza di cose enorme per avere caratteristiche tecniche di livello. Nel mondo dei dispositivi desktop l’abitudine è sempre stata quella di portare a casa un monitor e un case che al suo interno comprendesse tutte le componenti principali. Acquistando un mini PC invece si può avere il meglio con poca spesa e con un prodotto piccolissimo.

A dimostrarlo è il prodotto di NiPoGi, più precisamente quello con 16 GB di RAM. Oggi Amazon consente a tutti di acquistarlo con il 29% di sconto, per cui a soli 199 €.

Il mini PC su Amazon con ottime specifiche, offre NiPoGi

Per garantire ottime prestazioni bisogna avere un hardware abbastanza performante. Contrariamente a quanto i meno informati pensano, il mini PC di NiPoGi garantisce tutto ciò con un insieme di caratteristiche tecniche di gran livello. Si parte dal processore che è un Intel Alder Lake-N95 in grado di toccare un picco massimo di ben 3,4 GHz.

Di fianco ecco subito 16 GB di memoria RAM e 512 GB di memoria SSD per l’archiviazione. Chiaramente non manca il supporto a tutte le entrate, tra USB, HDMI, porta Ethernet Gigabit e quant’altro. Gli utenti inoltre possono collegare al computer fino a due monitor in risoluzione 4K.

Unitamente a tutte le caratteristiche tecniche viste nel paragrafo precedente, ci sono aspetti molto importanti. Innanzitutto il primo riguarda la garanzia che dura due anni, mentre il secondo la possibilità di restituire il prodotto fino al 31 gennaio 2024. Amazon oggi concede la possibilità di acquistare il mini PC di NiPoGi a soli 199 € in sconto del 29%. La spedizione arriverà a casa vostra da domani.

