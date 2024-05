L’ACEMAGICIAN AM06 Pro è un mini PC che offre prestazioni di livello nonostante le sue dimensioni siano così contenute. Alimentato dal processore AMD Ryzen 7 5700U, questo piccolo dispositivo può gestire con facilità una vasta gamma di attività, dal lavoro quotidiano al gaming leggero. Il suo prezzo di listino è vicino ai 500 euro ma oggi, grazie allo sconto di 110 euro che si ottiene tramite coupon, la cifra da investire crolla a 379,99 euro (spedizione inclusa).

Compatto ma potente: questo mini PC con Ryzen 7 e 32GB di RAM è fantastico

L’AM06 Pro ha dimensioni compatte, quindi è facile da posizionare anche su scrivanie particolarmente affollate. Nonostante il form factor contenuto, questo computer desktop offre una connettività completa, con due porte Gigabit Ethernet, una porta HDMI, una DisplayPort, due porte USB Type-C e quattro porte USB-A.

Per quanto riguarda le prestazioni, il processore AMD Ryzen 7 5700U con una frequenza di clock fino a 4,3 GHz garantisce performance fluide e reattive per una vasta gamma di attività. Che si tratti di semplice navigazione web o di attività più intense come l’editing fotografico, il mini PC di ACEMAGICIAN porta tutto a termine senza sforzo. Anche perché può contare su ben 32GB di RAM.

L’AM06 Pro prevede poi diverse opzioni di espandibilità per adattarsi alle esigenze future. Lo storage può essere ampliato fino a 2 TB tramite uno slot M.2 NVMe e un disco rigido da 2,5 pollici. La RAM può essere aumentata fino a 64GB, garantendo tutta la potenza di elaborazione necessaria per gestire le attività più impegnative

Questo è dunque un computer desktop versatile che può essere utilizzato per numerosi scopi. È perfetto per l’uso quotidiano in ufficio, come email, navigazione web e lavoro con fogli di calcolo, ma è anche in grado di gestire giochi leggeri e l’editing multimediale di base.