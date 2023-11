Mini PC SOTTOCOSTO al Black Friday, oggi su Amazon sotto i 200 €

Nel caso in cui foste trovati a parlare con qualche amico di voler acquistare un nuovo computer desktop, fermatevi un attimo: ci sono i mini PC in sconto. La settimana del Black Friday sta mostrando grandissime offerte, soprattutto su Amazon e soprattutto sui piccoli computer desktop.

Oggi in promozione c’è quello di NiPoGi, azienda molto strutturata che produce articoli di questo genere ormai da anni. Il mini PC in sconto è uno dei più acquistati in assoluto, peraltro anche molto bello da vedere. Supporta ottime caratteristiche tecniche e, cosa più importante, costa davvero poco.

Grazie ad un ulteriore 5% di sconto, il prezzo arriva addirittura a 189 €, cifra davvero irrisoria per un computer desktop dotato di caratteristiche importanti. La spedizione è garantita entro una settimana visto il grande traffico e soprattutto la grande richiesta.

Il mini PC di NiPoGi è in sconto, le specifiche

Le dimensioni sono talmente esigue da poterlo nascondere tranquillamente dietro lo schermo con un supporto dedicato, come vedete nell’immagine sopra. Il mini PC di NiPoGi offre al suo interno un processore Intel Alder Lake-N95, 16 GB di memoria RAM e 512 GB di memoria SSD.

Ci sono tutte le porte disponibili per l’HDMI, VGA, USB veloci e anche una porta per la connessione gigabit Ethernet.

Le specifiche tecniche di questo computer sono interessanti e insieme al prezzo di vendita si fondono in un connubio ideale per ogni utente. Può essere tranquillamente staccato e portato con sé nello zaino, magari in ufficio, da un amico o da qualsiasi altra parte.

Il suo prezzo che scende del 5%, si dimostra uno dei migliori su piazza, essendo di soli 189 €. Nel caso in cui non dovesse fare al caso vostro, avrete fino al 31 gennaio di tempo per restituirlo.

