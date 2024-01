Mini PC super potente con i9 e 16 GB di RAM al 50% su Amazon

Di computer molto potenti ce ne sono tantissimi in vendita sul web, ma quando scende in campo Amazon c’è sempre quel qualcosa in più. Oggi in sconto infatti arriva un computer fisso, e fin qui niente di strano, se non fosse che si tratta di un mini PC.

Tali dispositivi hanno dimensioni molto ridotte rispetto a quelli abituali, senza disdegnare caratteristiche tecniche di gran livello. Siamo infatti al cospetto di un prodotto top assoluto di gamma, che oggi beneficia di un coupon del 50%.

Questo mini PC infatti vede il suo prezzo crollare a soli 479 €, con un anno di garanzia e con la spedizione entro il fine settimana.

Il mini PC con caratteristiche tecniche da urlo

A bordo di questo mini PC gli utenti troveranno innanzitutto un processore Intel Core i9-11900H, in grado di arrivare fino a 4,9 Ghz. A seguire, ecco 16 GB di memoria RAM DDR4 e 512 GB di memoria SSD.

Esteticamente è molto bello da vedere e presenta anche diverse porte per la connessione. È dotato inoltre del Wi-Fi 6.

Risulta molto raro ritrovarsi a parlare di un mini PC dotato di caratteristiche tecniche di questo calibro. Effettivamente gli utenti non vedevano un prodotto così potente in sconto su Amazon da diverso tempo ed è per questo che la notizia risalta particolarmente. Il merito è anche delle componenti hardware che rendono questo computer un vero e proprio asso.

Avere a disposizione un processore top assoluto di gamma con tutte le altre caratteristiche viste poche righe più in alto, è un’occasione da non perdere soprattutto a questo prezzo. Il prodotto arriva con coupon del 50% che porta il suo prezzo finale a consistere in 479 €. Ricordiamo che ci sono due anni di garanzia e la spedizione entro questo sabato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.