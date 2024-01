Ecco l’accesso indispensabile per chiunque abbia uno dispositivo portatile che si ricarica tramite USB-C. Dunque console di gioco, tablet e soprattutto smartphone. Il mini power bank da 5200mAh di QTshine è super compatto, è dotato di un piccolo display LED che mostra la carica rimanente e integra un connettore USB-C. Questo significa che non c’è bisogno di portarsi dietro anche scomodi e lunghi cavi per dare un po’ di energia al proprio dispositivo quando si è fuori casa.

Il prezzo di listino di questo gadget è di 29,95 euro, ma grazie allo sconto del 39% lo si aggiunge al carrello a soli 18 euro. E la spedizione è inclusa nel prezzo.

Con display LED e connettore USB-C integrato, il mini power bank da 5200mAh oggi è un vero affare

Il power bank in super promo oggi è di QTshine, brand non particolarmente noto ma – stando alle recensioni – affidabile. Dispone di un connettore USB-C integrato, quindi non dovrai portare con te anche i cavi che utilizzi solitamente a casa o in ufficio. Vista la capacità di 5200mAh, è il gadget ideale per gli smartphone (compresa la gamma iPhone 15), ma all’occorrenza può essere usato anche con tablet, macchine fotografiche digitali e console portatili.

A spiccare è certamente il design. È un accessorio ultra-compatto e lo puoi portare ovunque, in borsa così come in tasca. Per rendere meglio l’idea, ha più o meno le dimensioni di un rossetto. Eppure, nonostante la sua natura compatta, racchiude al suo interno una batteria da 5200mAh, e ciò significa che puoi completare almeno un ciclo di ricarica per la maggior parte degli smartphone oggi in circolazione.

All’interno della confezione, oltre alla solita manualistica, trovi anche un cavo USB-C, necessario per ricaricare il power bank.

Per completare l’acquisto a soli 18 euro e pochi spiccioli non bisogna applicare coupon o inserire particolari codici promozionali. Lo sconto del 39% (sul prezzo di listino) è già applicato da Amazon, quindi basta cliccare su “aggiungi al carrello” o “acquista ora“.

