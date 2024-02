Mondly, l'offerta per il nuovo anno continua: 96% di sconto sul piano a vita

Mondly, una delle app di riferimento per imparare le lingue straniere, ha deciso di prorogare l’offerta per il nuovo anno: l’accesso a vita, che consente di apprendere fino a 41 nuove lingue, è in promozione a 89,99 euro, grazie al 96% di sconto rispetto al prezzo di listino pari a 1.999,99 euro.

Di recente, Mondly ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui App dell’Anno per Facebook e Migliore nuova app per Apple. A conferma del suo successo, gli oltre 110 milioni di download in tutto il mondo.

Il piano a vita di Mondly è in sconto del 96% sul sito ufficiale

L’applicazione Mondly unisce lezioni in realtà aumentata, riconoscimento vocale ed esercizi sulla conversazione, con l’obiettivo di far parlare una o più nuove lingue come un vero e proprio madrelingua. Tra le 41 lingue disponibili si annoverano l’inglese, lo spagnolo, il francese, il tedesco, il russo, il giapponese, il coreano, il cinese e il turco.

Uno dei segreti dell’app è la velocità di apprendimento delle nuove lingue. Il merito è da attribuire a una solida scienza neurale, combinata con le più avanzate tecnologie nell’ambito dell’apprendimento delle lingue.

Tra le novità più importanti del metodo impiegato da Mondly è incluso il focus sulle frasi di uso comune, e non sulle singole parole come avviene invece nei corsi tradizionali: in questo modo gli utenti riescono a memorizzare più velocemente le frasi impiegate più spesso e a prendere parte a vere conversazioni nel giro di pochi minuti.

Il piano a vita di Mondly è in offerta a soli 89,99 euro sul sito ufficiale, per effetto del 96% di sconto sul prezzo di listino. La promozione terminerà tra pochi giorni.

