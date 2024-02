Per la maggior parte delle attività, che siano legate all’intrattenimento (gaming compreso) o alla produttività, un monitor con diagonale da 27 pollici dovrebbe andare più che bene. Sia per uso domestico che in ufficio, sia chiaro. Il mercato offre numerose soluzioni, alcune delle quali anche in offerta.

Su Amazon gli sconti non mancano, ecco quindi una lista con i monitor 27″ che meritano di essere acquistati. E non solo per il prezzo conveniente, ma anche per la qualità che portano con sé. Si parla di frequenza d’aggiornamento, tempo di risposta, angolo di visione, funzionalità per non affaticare gli occhi e così via.

I monitor da 27″ in offerta su Amazon: questi sono proprio imperdibili

HP M27fe

Risoluzione Full HD, rivestimento anti-riflesso, tempo di risposta di 5ms, frequenza d’aggiornamento di 75Hz, tecnologie AMD FreeSync e Low Blu Light.

MSI Modern MD2712PW

Pannello IPS con risoluzione Full HD, display Eco-Friendly, frequenza d’aggiornamento di 100Hz, tecnologia HDR Ready, altoparlanti integrati, HDMI 1.4 e USB-C.

HP M27fq

Risoluzione QHD (2560 x 1440p), tempo di risposta di 5ms, 300 nits di luminosità, inclinazione regolabile, tecnologia AMD FreeSync.

Samsung Smart Monitor M5, Flat 27”

È un monitor da 27″ FHD ma anche uno smart TV. Il sistema operativo Tizen di consente di accedere a tutte le principali piattaforme di streaming senza dover accendere il PC. Le casse, ovviamente, sono integrate.

LG 27ML60SP Monitor 27″

Speaker integrati da 10W, risoluzione Full HD, refresh rate di 75Hz, due HDMI 1.4, VGA, AUX, rivestimento antiriflesso.

Dell S2721NX 27″ Full HD

Design a lunetta ultrasottile, frequenza d’aggiornamento di 75Hz, cornici sottili su tre lati, tecnologia AMD FreeSync, tempo di risposta di 4ms.

Philips Evnia Gaming 27M1N3500LS

Sconto del 40% sull’eccellente monitor da gaming di Philips con risoluzione QHD, tempo di risposta di 1ms, frequenza d’aggiornamento di 165Hz, tecnologia Smart Image HDR, altoparlanti integrati e HDMI 2.0.

