Prezzo davvero incredibile per il monitor Acer Full HD da 27 pollici (modello EK271Hbif): solo 99,90 euro, spedizione compresa, grazie allo sconto Black Friday attivo ora su Amazon. Il prodotto sta attirando l’attenzione di molti utenti, quindi è consigliabile completare l’acquisto in tempi brevi.

Questo monitor Acer Full HD da 27 pollici sta andando a ruba: costa solo 99,90€ con lo sconto Black Friday

L’Acer EK271Hbif ha un design moderno, minimalista. Non è prettamente da gaming, quindi non è caratterizzato da un look “audace”. Il telaio è sottile e le cornici sono praticamente invisibili (su tre lati), dando al monitor un aspetto elegante e raffinato.

La qualità dell’immagine è davvero buona. Il pannello VA offre un buon contrasto, che consente di visualizzare immagini con dettagli nitidi e neri profondi. La gamma di colori è ampia, ma – bisogna dire – non è così estesa come quella dei pannelli IPS. La risoluzione Full HD c’è, e non potrebbe essere altrimenti.

La frequenza di aggiornamento è di 100 Hz ed è l’ideale anche per il gaming. Fornisce infatti un’esperienza di gioco fluida e priva di sfocature. Il tempo di risposta di 1 ms, poi, è un gran vantaggio. Consente di visualizzare immagini in movimento con dettagli nitidi e senza ghosting.

Il monitor Acer da 27 pollici, inoltre, supporta la tecnologia AMD FreeSync, che consente di ridurre o eliminare lo screen tearing nei giochi. FreeSync funziona con schede grafiche AMD compatibili.

In termini di connettività, infine, l’Acer EK271Hbif dispone di due ingressi: VGA e HDMI 1.4.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.