Monitor ACER da 24" su Amazon a 99 €, il prezzo è incredibile

Quando scende in campo Acer, che sia un computer o solamente un monitor, c’è poco spazio per la concorrenza. A dimostrarlo ancora una volta oggi ci pensa uno schermo da ben 24″, quello che tutti vogliono acquistare su Amazon alla luce del prezzo di vendita molto più basso del solito.

Dotato di un ottimo design e soprattutto di tante tecnologie, questo monitor arriva oggi per un prezzo totale di soli 99,90 €. Con due anni di garanzia e spedizione veloce entro il 3 gennaio, risulta probabilmente la migliore soluzione.

Questo monitor di Acer è spettacolare, ecco le specifiche

Se stavate aspettando il momento giusto per scegliere il vostro nuovo monitor, siete di fronte al prodotto che fa al caso vostro. Acer ha realizzato uno schermo davvero perfetto per chi vuole restare in un range di prezzo ben definito: ecco il nuovo EK241.

L’ampiezza di questo monitor è di 24″, con risoluzione in full HD e con una frequenza di aggiornamento da 100 Hz.

Dando un’occhiata ad Amazon, di monitor in offerta se ne possono trovare davvero tanti, ma quando viene tirato in ballo il marchio Acer cambia davvero tutto. Questo brand negli anni si è costruito una reputazione ineccepibile e lo dimostra la grande qualità con cui questo display è stato costruito.

Il monitor da 24″ infatti, oltre alle ottime caratteristiche tecniche, si fa guardare per via del suo design. L’aspetto principale però oggi riguarda proprio il prezzo di vendita, siccome bastano 99,90 € per portarlo a casa. Oltre a questo, gli utenti potranno avere due anni di garanzia a loro disposizione e soprattutto soprattutto la spedizione entro il 3 gennaio.

