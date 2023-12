Monitor ASUS da 27" da gaming al 33% di sconto, follia di Amazon

Sono molti i monitor che ha prodotto il celebre brand ASUS, ma oggi siamo probabilmente al cospetto di uno dei migliori in rapporto qualità-prezzo. La variante da 27″ FHD è oggi disponibile su Amazon in sconto.

Il colosso e-commerce consente a tutti di acquistare lo schermo con il 33% di sconto, per cui ad un prezzo di soli 119,99 € con spedizione rapida.

Amazon offre l’ASUS Eye Care da 27″ in promo, le specifiche

Il monitor di ASUS offre un design quasi completamente privo di cornici e bordi vari, con risoluzione Full HD a 1920 x 1080 p. Il pannello è ampio ben 27″, garantendo così un’esperienza visiva coinvolgente e nitida. Il pannello IPS assicura un ampio angolo di visione di 178°, consentendo una visualizzazione chiara e dettagliata da ogni posizione, sia quando si gioca che quando si lavora o si guarda un video.

La frequenza di aggiornamento di 100 Hz con SmoothMotion e un tempo di risposta MPRT di 1 ms contribuiscono a rendere l’esperienza fluida e priva intoppi. Disponibile anche la VRR (frequenza di aggiornamento variabile), utile per adattarsi dinamicamente alle esigenze del contenuto visualizzato.

La versatilità è sicuramente uno dei punti di forza di questo monitor ASUS: può essere infatti montato anche sulla parete grazie al supporto VESA. Non mancano le principali tecnologie per la protezione degli occhi grazie al filtro per la luce blu.

Capita spesso di sottovalutare i monitor che arrivano con un prezzo di vendita simile a questo. L’ASUS VA27EHF però non può essere soggetto ad alcuna critica viste le specifiche che porta agli utenti. Provare un monitor del genere con soli 119,99 € grazie al 33% di sconto potrebbe essere la scelta migliore del giorno.

