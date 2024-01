Monitor da 27" Samsung Odyssey G3 in super sconto oggi (-9%)

Quando arrivano in offerta i monitor di Samsung su Amazon, gli utenti sono sempre pronti ad acquistarli. È questo il caso del noto schermo da gaming Odyssey G3, quello da 27″ che vanta caratteristiche tecniche di grandissimo livello.

Oggi arriva in promozione su Amazon con un’offerta a tempo davvero straordinaria, che vede il prezzo scendere del 9% per fermarsi ad un totale di 199,90 €. Acquistandolo ora, gli utenti potranno riceverlo già domani a casa e con due anni di garanzia.

Il monitor di Samsung più amato è questo: ecco le specifiche dell’Odyssey G3

Il design mostra già chiaramente che si tratta di un prodotto dedicato al mondo del gaming. Samsung ha pensato a linee molto aggressive e a bordi molto sottili che favoriscono l’ampiezza da 27″ del display. Il nuovo Odyssey G3 offre una risoluzione in full HD e una frequenza di aggiornamento da 165 Hz con un tempo di risposta di 1ms.

È dotato di tutte le tecnologie immaginabili ed offre anche una modalità che serve a salvaguardare gli occhi.

La grande qualità di questo monitor di Samsung si vede già dall’estetica, oltre che dalle specifiche tecniche di cui tutti avete potuto prendere atto. Prodotti di questo genere sono utili non solo per chi ama il gaming, ma anche per chi quando si posiziona alla scrivania vuole avere il massimo in generale.

Oggi il monitor Odyssey G3 di Samsung è una delle soluzioni più amate in assoluto e con questo prezzo di vendita lo è ancora di più. Basta infatti accontentarsi del 9% di sconto per pagare solo 199,90 € in questa offerta a tempo del colosso e-commerce. Il prodotto sarà a casa vostra proprio domani e con due anni di garanzia al seguito.

