Punteggio e commenti sono dalla sua parte, così come l’ottimo prezzo. Si tratta del monitor esterno da 14 pollici e risoluzione Full HD di ARZOPA, un brand nato pochi anni fa ma che ha subito conquistato la fiducia degli utenti. Il dispositivo – dotato di USB-C, HDMI e altoparlanti – ha un prezzo di listino di 140€, ma oggi, grazie al coupon valido per uno sconto immediato di 50€, lo si acquista a soli 89,99€, spedizione compresa.

Il monitor esterno di Arzopa è perfetto per i notebook: leggero, sottile e di ottima qualità

L’A1 Slim ha un profilo sottile ed è molto leggero, quindi è facile sia da trasportare che da riporre quando non in uso. Sul retro c’è il supporto, fondamentale per sostenere il dispositivo quando appoggiato su una superficie.

Sembra quasi superfluo sottolinearlo, ma il suo punto di forza è certamente il pannello. Si tratta di un IPS da 14 pollici con risoluzione Full HD (1920 x 1080p), frequenza d’aggiornamento di 60Hz, angolo di visione di 178°, rapporto di contrasto di 1000:1 e luminosità di picco di 300 nits.

Come anticipato, il monitor portatile è il compagno ideale per i laptop. Consente infatti di incrementare la produttività, soprattutto nei casi in cui l’utente ha bisogno di tenere più schede/finestre aperte nello stesso momento.

In alternativa, si può utilizzare anche come schermo principale da abbinare ad una console (come PlayStation 5, Xbox Series X | S e Nintendo Switch OLED): non sarà come giocare su un televisore con ampia diagonale, certo, ma si potrà contare sulla versatilità garantita dalla natura di una periferica portatile di qualità.

Ricorda che per completare l’acquisto a soli 89,99€, devi applicare manualmente il coupon valido per uno sconto immediato di 50€. Fallo prima di aggiungere il prodotto al carrello.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.