Il monitor Full HD di Philips è per TUTTI: solo 89€

Oggi, grazie allo sconto Amazon del 28%, puoi acquistare un ottimo monitor Full HD da 24″ ideale sia per uso domestico che per quello in ufficio. Il 243V7QDAB (questo è il nome preciso del modello) è di Philips e vanta tutte quelle tecnologie per garantire un’eccellente esperienza d’uso, come la modalità Low Blue. Tornando alla cifra da investire, è di soli 89 euro, spedizione compresa.

Il monitor Full HD 24″ di Philips è il tuo nuovo portale per un mondo di colori

Il monitor Philips 243V7QDAB è da 24 pollici e offre un’esperienza visiva coinvolgente e confortevole. Con la sua risoluzione Full HD e la tecnologia IPS, offre immagini nitide e colori vivaci con ampi angoli di visuale. Il tempo di risposta di 4 ms lo rende ideale anche per il gaming occasionale, mentre le tecnologie LowBlue Mode e Flicker-Free riducono l’affaticamento degli occhi durante le lunghe sessioni di utilizzo.

Il monitor ha cornici sottili su tre lati che massimizzano l’area di visualizzazione. Il supporto centrale è robusto e regolabile in inclinazione, consentendo di trovare l’angolazione di visione più confortevole. La periferica è compatibile con lo standard VESA, quindi può essere montata a parete per risparmiare spazio sulla scrivania.

Il pannello IPS offre colori realistici e un’ampia gamma cromatica, la luminosità è di 250 cd/m², che è sufficiente per la maggior parte degli ambienti di lavoro. Il contrasto di 1000:1 garantisce neri profondi e bianchi brillanti. Il monitor è inoltre dotato di tecnologia SmartImage, che offre diverse preimpostazioni di immagine per ottimizzare la visualizzazione in base al tipo di contenuto.

Per quanto riguarda infine la dotazione di porte, troviamo HDMI, DVI-D e VGA. Ciò consente di collegarlo a una varietà di dispositivi, come computer desktop e notebook, console di gioco e, volendo, anche decoder. Il monitor è inoltre dotato di altoparlanti integrati, che offrono una qualità audio decente per le attività di base.