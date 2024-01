Monitor LG 26" UltraWide al 12% di sconto, super prezzo Amazon

Scegliere il proprio monitor da collegare alla postazione desktop non è certamente semplice, soprattutto perché bisogna valutare le esigenze. Quando si opta per un prodotto come questo oggi in sconto su Amazon, significa che l’obiettivo è quello di avere il meglio. Per questa motivazione le persone scelgono lo schermo LG UltraWide, quello da 26″ di ampiezza che offre caratteristiche tecniche eccezionali.

Sul celebre sito e-commerce oggi l’offerta campeggia in alto tra i monitor più interessanti, siccome si tratta di un’esclusiva. L’offerta a tempo garantisce il 12% di sconto per un prezzo totale di 149,99 €, peraltro con due anni di garanzia e con consegna entro domenica.

Il monitor di LG è spaziale, le specifiche tecniche

Il monitor di LG che tutti dovrebbero valutare oggi per via del suo prezzo, gode di ottime specifiche tecniche, basate su un pannello IPS certificato HDR10 da ben 26″. La risoluzione è in full HD a 2560 × 1080 p, tutto con una frequenza di aggiornamento da 75 Hz.

Ricordiamo che la latenza è ridotta al minimo con una risposta di 1ms. Sono presenti le varie tecnologie tra cui anche il FreeSync e il Flicker Free.

Un monitor di questo genere non può tornare che utile a chi ha determinate esigenze, ma anche a chi piace la visione ultra-wide. LG ha prodotto un vero e proprio capolavoro che con le sue specifiche tecniche rende giustizia alla qualità di ciò che si andrà a riprodurre a bordo di questo schermo. Oltre a tutto ciò, ricordiamo che il monitor è un’esclusiva di Amazon, soprattutto a questo prezzo decretato con un’offerta a tempo.

Grazie al 12% di sconto disponibile, basteranno 149,99 € per portarlo a casa entro domenica con spedizione veloce e con due anni di garanzia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.