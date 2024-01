Monitor LG FHD 27" a 75Hz: prezzo incredibile su Amazon (-33)%

Impossibile o quasi trovare di meglio. Oggi, grazie allo sconto immediato di Amazon del 33%, il monitor LG da 27″ con risoluzione Full HD, frequenza d’aggiornamento di 75Hz e altoparlanti stereo incorporati, costa solo 139,99€, spedizione inclusa.

Per uso domestico o aziendale è la scelta migliore, anche perché supporta tutte quelle tecnologie che garantiscono un’ottima esperienza d’uso anche dopo ore e ore di lavoro.

Solo 139,99€ per il monitor LG 27″ con altoparlanti integrati: oggi è il migliore della sua categoria

Il 27ML60SP è il monitor Full HD di LG che ha conquistato tantissimi utenti. Basta dare una rapida lettura ai commenti per rendersi conto della potenzialità e – cosa che non guasta di certo – della sua versatilità. È talmente valido in termini di prestazioni e di resa che può essere preso in considerazione da tutti gli utenti, anche da professionisti e gamer. La sua risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel), applicata alla tecnologia IPS, garantisce immagini dettagliate e nitide, per godersi contenuti ad alta definizione, come film, video e anche giochi.

Con il suo pannello IPS, il monitor offre un ottimo angolo di visione e non c’è perdita di qualità dell’immagine o di fedeltà dei colori quando lo si guarda da diverse angolazioni. Inoltre, la riproduzione dei colori accurata e vivida.

Tra i pro di questa periferica, come già anticipato, c’è anche altro. Le tecnologie AMD FreeSync 75Hz, Black Stabilizer, Dynamic Action Sync (DAS), Crosshair e la Modalità Lettura si traducono in un uso ottimale, anche dopo tante ore di lavoro (o intrattenimento). E poi, cosa per nulla scontata, ci sono gli altoparlanti stereo incorporati (10 watt). Non possono sostituire sistemi audio top di gamma, ma il suono è comunque ben bilanciato.

Per quanto riguarda la connettività, infine, LG 27ML60SP (questo è il nome del modello) offre due porte HDMI 2.0, una porta VGA, una porta da 3,5mm per collegare altoparlanti esterni e, infine, una porta da 3,5mm per collegare microfono o cuffie.

