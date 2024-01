Monitor LG UltraGear da 24" FULL HD al 13% su Amazon

Una delle più grandi offerte nel mondo dell’informatica oggi su Amazon riguarda sicuramente un monitor di LG. L’UltraGear da 24″ di ampiezza è tornato ed è di nuovo uno dei più amati.

Grazie allo sconto del 13% tutti gli utenti lo porteranno a casa con un prezzo totale di 129,99 € e con due anni di garanzia.

Il monitor di LG è ottimo, ecco tutte le sue specifiche

Si può avere un monitor da gaming a prezzi ragionevoli? A quanto pare sì. Lo dimostra il prodotto di LG, l’UltraGear da 24″ che ogni giorno viene acquistato da centinaia e centinaia di persone. Il design già lascia capire che si tratta di un prodotto dedicato al mondo del gioco ed effettivamente è proprio così anche grazie ai suoi 144 Hz.

Continuando a girare intorno alle specifiche tecniche, ci sono 24″ di ampiezza con una risoluzione in full HD è un tempo di risposta massimo di 1 ms. Non mancano ovviamente le porte per connettere tutti i dispositivi.

Con tutti i monitor che sono stati messi in vendita su Amazon in questi giorni, gli utenti hanno perso la testa. Non serve fare salti mortali per trovare quello giusto, visto che tutti quelli proposti sono ideali, anche se comunque questo LG UltraGear si dimostra superiore ai suoi pari prezzo. Dotato di specifiche tecniche di grandi livello come avete potuto vedere e soprattutto di un grande design estetico, questo schermo va preso al volo.

Il monitor di LG costa oggi su Amazon il 13% in meno grazie all’offerta a tempo vigente, per un totale di 129,99 €. Basteranno solo un paio di giorni per averlo a casa e ci saranno anche due anni di garanzia disponibili.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.