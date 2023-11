Monitor MSI Pro da 24 pollici, prezzo incredibile a meno di 90 euro

Monitor di questo calibro non sempre sono disponibili con prezzi così bassi ed è per questo che bisognerebbe prenderli al volo. Quando si muove un colosso MSI non c’è nulla da dire: i suoi prodotti sono i migliori sia per coloro che vogliono soddisfare le esigenze più basilari che per coloro che vogliono spingersi oltre.

Oggi è in vendita su Amazon il nuovo MSI Pro MP243X, dispositivo che vanta una diagonale da 24″ di ampiezza e tante altre caratteristiche. Questo schermo è soggetto ad esaurimento scorte ed è stato già richiesto per oltre il 70% della sua quantità.

Visto che vanta uno sconto del 24% per un prezzo totale di 89,99 €, vi consigliamo di acquistarlo subito per evitare di finire a mani vuote. Come sempre avrete due anni di garanzia ed anche la spedizione veloce entro venerdì a casa vostra.

Su Amazon il monitor di MSI che costa meno, ecco le specifiche

Con una diagonale di 24″, il pannello IPS di questo monitor di MSI mostra una risoluzione in full HD a 1920 x 1080 pixel. Le grandi qualità si vedono soprattutto nella frequenza di aggiornamento che è sopra la media, con i suoi 100 Hz.

Grazie alla latenza 1 ms, le prestazioni sono assicurate. Ci sono anche degli altoparlanti integrati e una pratica tecnologia per proteggere gli occhi dalla luce blu.

Gli utenti che possono acquistare ora questo monitor sanno di poterlo fare a cuor leggero visto il prezzo esiguo. Difficilmente MSI mette a disposizione prodotti della sua gamma con costi così bassi ma questa è una di quelle volte.

Grazie al 24% di sconto infatti si potrà portare a casa uno dei migliori schermi per soli 89,99 €. Sono compresi due anni di garanzia ed eventualmente anche il periodo di reso esteso fino al 31 gennaio 2024.

