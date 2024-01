Monitor Philips da 27" 4K al 15% di sconto su Amazon

Non serve molto per portare a casa un monitor di primo livello direttamente da Amazon. Lo dimostra oggi quello di Philips da ben 27″ di ampiezza, con risoluzione in 4K.

Il prezzo in sconto del 15%, passa oggi a soli 249 €. Il tutto grazie ad un’offerta a tempo che garantisce spedizione rapida e due anni di garanzia.

Le specifiche tecniche del monitor Philips 4K

Nessuno potrebbe restare impassibile di fronte ad un design come quello del Philips 276E8VJSB, un monitor davvero performante. Siamo al cospetto di un prodotto che qualitativamente parlando non non è secondo a nessuno: la totale assenza di bordi su tre dei quattro lati disponibili lo rende un premium a tutti gli effetti. Quello che però fa il prezzo è sicuramente la risoluzione, che su questo monitor è in 4K ultra HD.

Con una diagonale da ben 27″, offre un angolo di visione soddisfacente per svariate tipologie di esigenze. Oltre a questo, ricordiamo che è regolabile in inclinazione.

È risaputo ormai che i monitor di Philips sono tra i più ricercati in assoluto perché godono della qualità massima ad un prezzo leggermente più basso rispetto ad alcuni brand. Effettivamente il grande marchio che da sempre si occupa di produrre schermi, non si tira indietro questa volta. Su Amazon il suo monitor da 27″ di ampiezza arriva con un grande sconto.

Qualcuno è rimasto sorpreso, visto che per design di questo genere e per schermi con una risoluzione così alta, di solito servono almeno 70 € in più. Il prodotto di Philips però oggi costa il 15% in meno all’interno di un’offerta a tempo lanciata da Amazon. Pertanto il prezzo di vendita sarà di soli 249 €, con spedizione rapida e due anni di garanzia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.