Monitor Philips in sconto, costa meno di 80 € su Amazon

I prodotti di Philips, in ambito monitor, risultano da sempre tra i primi in assoluto. Lo dimostra oggi un nuovo schermo appartenente alla fascia bassa di prezzo ma con ottime qualità che è in vendita su Amazon. Gli utenti potranno approfittare del Black Friday 2023 per portare a casa un prodotto davvero performante che costa meno di 80 €.

Questo monitor infatti vanta un’ottima diagonale di schermo e una risoluzione di primo livello. La colorazione nera sembra fondersi perfettamente con il display, offrendo un impatto estetico importante. L’eleganza e le performance saranno dunque le specifiche di base di questo schermo di Philips, oggi in sconto del 10% su Amazon. Il suo prezzo scende così al 79,90 €.

Passerà acquistarlo ora per farlo arrivare direttamente domani a casa vostra, usufruendo della spedizione Prime in un giorno. Si tratta di un’offerta soggetta ad esaurimento scorte.

Il monitor di Philips che può servire a tutti, ecco le specifiche

Partendo dal design, totalmente in black e regolabile in inclinazione, questo monitor di Philips si mostra già con un ottimo impatto. Ad influire è soprattutto la diagonale da 24″, importante proprio per via della risoluzione che possiede: lo schermo infatti è un full HD a 1920 × 1080 pixel con 60 Hz di frequenza di aggiornamento, per una fluidità davvero notevole.

Sfruttando queste caratteristiche tecniche, gli utenti che lo acquistano non potranno che restare soddisfatti sia per un uso lavorativo che per un uso ricreativo. Il monitor di Philips garantisce quindi eleganza e prestazioni, tutto per un prezzo che è inferiore del 10% rispetto al solito.

Si tratta di un costo finale di 79,90 € con due anni di garanzia inclusi. Il consiglio è quello di affrettarsi visto che il prodotto è soggetto ad esaurimento scorte.

