Monitor Philips SVENDUTO su Amazon per 24h: ne restano pochissimi pezzi oggi

Se sei un gamer, allora non puoi non avere questo monitor davvero assurdo. Ecco, ti conviene davvero acquistare questo monitor di Philips oggi ti costa solamente 127,50€, invece di 149,90€. Corri immediatamente su Amazon, prima che possa finire.

Questa è davvero l’offertona del giorno, a cui nessuno è riuscito a resistere. Soprattutto dopo sconto pazzo del15%, non ti resta che aggiungerlo al carrello, così al checkout lo troverai scontato automaticamente dal sito.

Philips Monitor 27 Pollici Led Ips Full HD

Questo monitor anche per il gaming è davvero svenduto. E pensa che sarà così solo e solo oggi, con questo mega sconto del 15%. Questo monitor da gaming è super cliccato su Amazon, lo stanno prendendo tutti in queste ore.

Monitor 27Full HD 1920 x 1080 dotato di pannello IPS per angoli di visione molto ampi. Low Blue Mode per proteggere i tuoi occhi. 3 Side Frameless: cornici sottili per un’ampia superficie di visione e adatti per display multipli. Connessioni: HDMI, DVI, VGA e audio integrato. Predisposizione VESA per poter montare il monitor a muro.

Per via del modo in cui la luminosità viene regolata sugli schermi con retroilluminazione LED, alcuni utenti visualizzano sullo schermo uno sfarfallio che affatica gli occhi. La tecnologia Philips Flicker-Free regola la luminosità e riduce lo sfarfallio, per una visione ottimale.

Questo monitor da gaming è davvero il best one su Amazon. Oggi, te lo porti a casa con uno sconto pazzo, che sarà valido solo per 24h. Uno sconto shock che ti permetterà di averlo a davvero pochissimo. Corri immediatamente su Amazon, prima che finisca.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.