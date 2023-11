Monitor Samsung da 34", è bellissimo e in sconto su Amazon (-23%)

Scavando tra i monitor più interessanti della giornata, su Amazon è possibile trovare in sconto un prodotto di Samsung di ottimo livello. Il nuovo ViewFinity da 34″ di ampiezza in 21:9 è oggi scontato del 23%.

Il prezzo di vendita, grazie al ribasso di 90 €, consiste in 299,90 € con i soliti due anni di garanzia offerti dal colosso e-commerce e dall’azienda produttrice.

Il monitor ViewFinity di Samsung è in promo, ecco le sue specifiche

È indiscutibile il primo aspetto in assoluto, ovvero la qualità costruttiva. Questo monitor di Samsung si dimostra innanzitutto solido e bello da vedere, grazie al suo form-factor in 21:9. È regolabile in inclinazione e garantisce un ampio angolo di visione grazie all’assenza quasi totale di bordi.

Il ViewFinity è uno schermo che vanta caratteristiche tecniche molto ricercate e soprattutto rare per questi prezzi di vendita. Si parte innanzitutto con una diagonale da ben 34″ di ampiezza in grado di favorire anche la funzione split-screen per lavorare su due schermate in contemporanea.

Oltre a questo si passa ad un altro aspetto di punta, ovvero la risoluzione che è in WQHD a 3440 x 1440 pixel. Ci sono anche la certificazione HDR10 e il refresh rate a 100Hz per garantire un’esperienza eccezionale in qualsiasi tipologia di utilizzo. La latenza arriva ad un massimo di 5ms.

Sono presenti più tecnologie di connessione per ogni scheda video e anche la Eye Saver Mode, per salvaguardare la vista di chi fa un largo utilizzo del monitor .

Monitor di questo genere raramente scendono sotto determinate cifre ed è per tale motivo che questa grande occasione potrebbe essere sfruttata. Amazon concede a tutti l’opportunità di portare a casa il monitor ViewFinity con il 23% di sconto, per un totale di 299,90 €.

