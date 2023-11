Non approfittare di una promozione come questa potrebbe rivelarsi un errore gigantesco. Su Amazon è disponibile il monitor Samsung S31C Full HD da 24″ a soli 99,90€ approfittando dello sconto del 52% (il prezzo di listino non è di 116,37€ come indicato nell’inserzione, ndr). E per tutti gli abbonati Prime la spedizione è ultra-rapida e senza costi.

Meno di 100€ per il monitor Samsung Full HD da 24″ con FreeSync: è l’affare del giorno su Amazon

Il monitor di Samsung vanta un pannello IPS da 24 pollici, la dimensione giusta per lavorare, giocare e guardare contenuti video, tanto in ufficio quanto a casa. A proposito dell’appena citata tecnologia IPS, serve a preservare la brillantezza e la nitidezza dei colori, da qualsiasi punto tu stia guardando il monitor.

Il design, poi, è strepitoso. Si tratta infatti di un look bezeless, ovvero caratterizzato da cornici sottilissime (su 3 lati) e che conferisce al dispositivo un tocco moderno, sobrio e pulito, ideale per ogni tipo di ambiente.

L’S31C è un monitor che mette a tua disposizione le più moderne tecnologie per garantire un’esperienza d’uso ottimale in qualsiasi circostanza e soprattutto per chi passa tante ore al PC, per lavoro o per lunghe sessioni di gaming.

AMD FreeSync : assicura la sincronizzazione di monitor e scheda grafica riducendo i problemi di tearing delle immagini, per film e sessioni di gioco senza interruzioni.

: assicura la sincronizzazione di monitor e scheda grafica riducendo i problemi di tearing delle immagini, per film e sessioni di gioco senza interruzioni. Frequenza d’aggiornamento a 75Hz : offre immagini ultra-fluide, per un’esperienza immersiva senza effetti lag o ghosting.

: offre immagini ultra-fluide, per un’esperienza immersiva senza effetti lag o ghosting. Game Mode : ottimizzazione del colore e del contrasto per immagini vivaci e realistiche per notare anche i minimi dettagli.

: ottimizzazione del colore e del contrasto per immagini vivaci e realistiche per notare anche i minimi dettagli. Modalità Eye Saver e Flicker Free: la tecnologia di riduzione dell’affaticamento oculare da TUV limita l’emissione di luce blu ed elimina gli sfarfallii per il massimo comfort visivo.

Infine, per quanto riguarda le connessioni, sul retro trovi le porte HDMI e D-Sub, così puoi collegare tutti i dispositivi che vuoi e rendere la tua postazione ancora più pratica e versatile.

